Путін заявив, що зберіг людські якості за роки влади

Глава Росії Володимир Путін вважає, що за роки при владі йому нібито вдалося зберегти людські якості.

В інтерв'ю ТАСС Путін заявив, що за роки правління РФ іноді відчував, що перетворюється "з людини в функцію", але його старі знайомі стверджують, що він "практично не змінився".

"Їм видніше з боку. І мені б теж хотілося особливо не втрачати людських якостей, тому що тут іноді таке відчуття, що з людини перетворюєшся на функцію. Але мені здається, що все-таки мені це вдається – зберегти такі людські якості", – сказав Путін.

При цьому він заявив про почуття "великого морального задоволення від того довіри, яку люди надають".

Нагадаємо, 7 жовтня Путіну виповнилося 68 років. В цілому він очолює РФ близько 16 років, і за ці роки не раз потрапляв у незручні і курйозні ситуації. OBOZREVATEL пропонує згадати кілька найбільш пам'ятних з них.