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Путін заявив, що Янукович виводив гроші з Криму: йому поскаржився експрем'єр

Марина Ліснічук
Новини Росії
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Путін висловився про фінансування Україною Криму

Глава Росії Володимир Путін заявив, що український уряд Віктора Януковича, який діяв до 2014 року, змушений був більше забирати коштів у Криму, ніж вкладати в нього.

За його словами, це робилося через "важку економічну ситуацію в Україні". Такою заявою лідер країни, яка анексувала півострів, відзначився під час спілкування з робітниками суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, передає ТАСС.

Зокрема, він пригадав розмову з експрем'єром України Миколою Азаровим, у якого поцікавився, чому "українська влада забирає у Криму гроші". У відповідь, стверджує глава РФ, він нібито почув, що в чиновників немає вибору.

"Я ж розмовляв, коли у нас нормальні взаємини були, з колегами, зокрема з уряду України, з останнім прем'єром до 2014 року, коли він ще був ним. Я кажу: "Що ви робите, що ви з Криму гроші забираєте?". Він каже: "Ми змушені забирати звідти більше, ніж давати – для того, щоб підтримати інші регіони України", – згадав Путін.

Глава Росії висловив переконання, що подібні дії "приводили півострів у занепад". Ба більше, додав, нібито український уряд "був змушений це робити у зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, національний лідер кримських татар, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін особисто несе відповідальність за тортури ув'язнених в анексованому Криму.

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