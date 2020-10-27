Путін заявив, що Росії "сам Бог велів" заборонити порівняння СРСР і нацистів

Президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю заборонити публічно порівнювати й ототожнювати дії керівництва СРСР і Німеччини за часів Другої світової війни

Це питання під час засідання ради з культури та мистецтва порушила глава комітету Держдуми РФ із культури Олена Ямпільська, передає "РИА Новости".

Ямпільська заявила, що книги, де ототожнюються дії радянських воїнів і нацистів, публікуються в РФ і "користуються популярністю у молоді".

"Я вважаю, що якщо редакторам у наших видавництв не вистачає розуму, совісті й гидливості, щоб вилучати подібні пасажі, їм варто допомогти законодавством. Мені здається, у нас є моральне право посилювати закон, коли йдеться про осквернення нашої історичної пам'яті", – стверджувала депутатка.

Вона повідомила, що готує відповідну законодавчу ініціативу, і нині в комітеті підбирають правильне формулювання для проєкту

Путін підтримав цю ініціативу, але заявив, що діяти потрібно максимально акуратно.

"Згоден із вашими пропозиціями, потрібно акуратно, звичайно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам Бог велів, напевно, вмикати відповідні механізми для захисту зовсім недавнього минулого", – заявив президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час форуму "Валдай" Володимир Путін заявив, що в Україні такий стан економіки, "ніби не одна пандемія пройшла".