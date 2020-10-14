Путін заявив про появу в Росії другої вакцини від коронавірусу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новини Росії
3,7 т.

  • У Росії зареєстрували ще одну вакцину проти COVID-19

  • Її перші 60 тисяч доз будуть виготовлені найближчим часом

  • Кілька людей вже нібито зробили щеплення "ЕпіВакКороною"

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив про появу в Росії другої вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона".

Препарат зареєстрував новосибірський центр "Вектор", повідомив 14 жовтня глава РФ на нараді з членами уряду, передають РИА Новости.

Віцепрем'єрка Тетяна Голікова розповіла, що"ЕпіВакКорона" безпечна, а її перші 60 тисяч доз будуть виготовлені вже невдовзі. Путін додав, що Голікова і керівник Росспоживнагляду Анна Попова вже зробили щеплення новою вакциною.

Водночас третя вакцина інституту Чумакова, за словами президента Росії, переходить на другу фазу випробувань 19 жовтня.

Відзначимо, що першу зареєстровану в РФ вакцину від коронавірусу "Спутник V" не визнають у всьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на питання, чи буде російська вакцина платною для України, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що умови поставки, якщо вона відбудеться, залежатимуть від запиту.

РосіявакцинаціяКоронавірусВолодимир Путін