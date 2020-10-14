Президент Росії Володимир Путін заявив про появу в Росії другої вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона".

Препарат зареєстрував новосибірський центр "Вектор", повідомив 14 жовтня глава РФ на нараді з членами уряду, передають РИА Новости.

Віцепрем'єрка Тетяна Голікова розповіла, що"ЕпіВакКорона" безпечна, а її перші 60 тисяч доз будуть виготовлені вже невдовзі. Путін додав, що Голікова і керівник Росспоживнагляду Анна Попова вже зробили щеплення новою вакциною.

Водночас третя вакцина інституту Чумакова, за словами президента Росії, переходить на другу фазу випробувань 19 жовтня.

Відзначимо, що першу зареєстровану в РФ вакцину від коронавірусу "Спутник V" не визнають у всьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на питання, чи буде російська вакцина платною для України, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що умови поставки, якщо вона відбудеться, залежатимуть від запиту.