Путін заявив про перемогу над печенігами: Пєсков виправдався. Відео

Кирило Лютий Новини Росії 17:13, 12.04.2020

Спікер глави РФ Дмитро Пєсков виправдався за заяву Володимира Путіна про перемогу над печенігами і половцями, яка породила багато мемов в мережі.

За словами Путіна, РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись з цими народами. Той факт, що в ті часи Росії ще не існувало, Путіна не збентежив.

"Чесно вам зізнаюся, що не знаю, як це пояснити. Скажу, що президент дуже добре знає російську історію. Він постійно читає історичні матеріали, з ним дуже важко сперечатися на історичні теми", – спробував виправдатися Пєсков.

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, російський поет Орлуша в віршах висміяв "перемогу" Путіна над печенігами.

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