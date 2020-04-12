Головна Новини
12 квітня • оновлено в 21:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін заявив про перемогу над печенігами: Пєсков виправдався. Відео

26.6т
Читати матеріал російською

Спікер глави РФ Дмитро Пєсков виправдався за заяву Володимира Путіна про перемогу над печенігами і половцями, яка породила багато мемов в мережі.

За словами Путіна, РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись з цими народами. Той факт, що в ті часи Росії ще не існувало, Путіна не збентежив.

"Чесно вам зізнаюся, що не знаю, як це пояснити. Скажу, що президент дуже добре знає російську історію. Він постійно читає історичні матеріали, з ним дуже важко сперечатися на історичні теми", – спробував виправдатися Пєсков.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, російський поет Орлуша в віршах висміяв "перемогу" Путіна над печенігами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
132
136
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
33
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Рагулям невдомек, что народ может одерживать какие-то победы. У украинцев вся история - сплошные предательства и поражения. Шароварники - вечные терпилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ne Sto
Ne Sto
Клим Чугункин, у вас такие победы, что бабы уже устали "нараживать еще", само государство разваливаться и перерождаться в очередную нежизнеспособную автократию-поделку, а все "побежденные" живут на порядок развитее и богаче
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Anton Anton
Anton Anton
Путин всего-навсего вольно процитировал высказывание адвоката Федора Плевако которое было во всех советских учебниках.А тут началось какое-то либеральное бурление говн которые таких учебников и не читывали , видимо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Урбан Петр
Урбан Петр
Anton Anton, если ты умник читал, то у Плевако это была ирония.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Где путин, там вся дeбилобратия Украины пасётся, путин для них мёд, тенденция однако
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ne Sto
Ne Sto
не мед, а гаффно. А для вас - скрепнодуховная амброзия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги