Президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії нібито "хочуть вкрасти перемогу" і закликав прописати в Конституції неприпустимість фальсифікації історії про Другу світову війну.

Він виступив із промовою на зустрічі в середу, 26 лютого, з робочою групою з підготовки змін до Основного закону. Відео опублікував на своїй сторінці в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хтось хоче вкрасти у нас перемогу? Спроби такі робляться, але це неможливо. Берлін же хто штурмував? Чий прапор над рейхстагом майорів? Цього ніхто не забуде", – висловився Путін.

Путін розлютив росіян промовою про Другу світову ТАСС

Лідер Росії також задумав активно боротися з тими, хто каже, що Радянський Союз причетний до розв'язування Другої світової війни. "Буде доречно це так, акуратно, відобразити і в Основному законі країни", – озвучив президент.

Путін додав, що сам неодноразово говорив про проблему фальсифікації історії, тому вважає доречним пропозицію робочої групи звернути увагу на "захист історичної правди і неприпустимість применшення значення подвигу народу при захисті Вітчизни".

Росіяни мова Путіну не оцінили, звернувши увагу, що це він намагається привласнити чужі заслуги.

"Складається відчуття, що це ви ретельно хочете забути", "Дід поїхав, наглухо", "Путін безпосередньо і персонально задіяний у переписуванні історії. І перемогу ніхто не вкрав", "Берлін штурмували бійці і командири багатонаціональної Радянської Армії! Над рейхстагом розвівався прапор Радянського Союзу! Путінська РФ не має до перемоги наших батьків ніякого відношення!", "Так, Володимире Володимирович, хто?", "Хворий", "Чим пишатися? Архіви відкрий!", "Яке відношення має до великої перемоги людина, яка нині добиває країну. Лицемір і злодій", – обурилися росіяни.

Путін: Хтось хоче вкрасти у нас Перемогу? Спроби такі робляться, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор над рейхстагом майорів? Цього ніхто не забуде pic.twitter.com/DTxOf6pfPN - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальний вислів Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві відомства йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито у змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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