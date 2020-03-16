В мире бушует эпидемия коронавируса. Может ли этой ситуацией воспользоваться президент РФ Путин, чтобы осуществить очередную военную провокацию на Донбассе?
Я не вижу прямой связи между эпидемией коронавируса и действиями Путина на Донбассе. Я думаю, что сейчас российскому руководству будет не до Украины, не до Донбасса.
Всё правительство России завязло в коронавирусе, только этим и занимается. Ситуация очень серьезная.
Финансовый кризис, падение мировой цены на нефть, экономическая депрессия, если не рецессия, в том числе и мировая. При этом эпидемия коронавируса приведет к дополнительному усугублению кризиса в России.
Владимир Путин, карта распространения коронавируса, коллаж
Сейчас оперативно власти занимаются именно этим. И войска могут понадобится, грубо говоря, для того, чтобы вводить в стране чрезвычайное положение. Комендантский час, блокпосты, патрулирование и прочее.
Чрезвычайное положение в России практически неизбежно в ситуации, когда число заболевших по всему миру может достичь нескольких миллиардов, а в таких странах, как Россия или Украина, может идти речь о десятках миллионов.
По сути, чрезвычайная ситуация уже поэтапно вводится в разных странах с разной скоростью. Она уже введена в ряде стран Европы – людям запрещают из дома выходить. Готовятся к этому и в Москве. Как мне известно, уже работают штабы.
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:
Тема коронавируса будет доминировать. Кроме того, у нас сейчас проблемы с Турцией, в Идлибе. И в этих условиях устраивать каике-то серьезные пертурбации на Донбассе?..
На Донбассе, конечно, будут постреливать. Но обострение сейчас выглядело бы странно.
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