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3 березня • оновлено в 13:08
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Путін заступився за США, виправдовуючись нацистською пропагандою. Відео

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Президент РФ Володимир Путін заступився на США, які в 1938 році ввели статус іноагента, у відповідь на пропаганду, яку перед початком Другої світової війни почала нацистська Німеччина.

Про це глава Кремля повідомив в інтерв'ю ТАСС, виправдовуючи введення статусу іноагента в Росії.

Журналіст зазначив, що так таврувати людей дуже схоже на те, як нацисти пришивали євреям "жовті зірки".

Володимир Путін

Володимир Путін

"Та ні. При чому тут жовті зірки ... і геноцид перед єврейським народом? Ні, це різниця велика. Значить, Сполучені Штати Америки – це не фашистська Німеччина, ну не треба їм ліпити то ... До чого вони не мають відношення. Паралель погана, несправедлива і не має відношення до дійсності", – виправдовувався Путін.

В результаті глава Росії визнав, що заступився за США, але при цьому вказав, що в Штатах за статус іноагента передбачена кримінальна відповідальність, в РФ – адміністративна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін розсердився під час інтерв'ю журналісту ТАСС, обговорюючи питання статусу іноагента і протести в РФ.

Також Путін заявив, що не проти опозиції і протестних мітингів у країні, але вони повинні підкорятися правилам і дотримуватися законів.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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фил филька
фил филька
обос те чё белены объелся?) пендосы пользуются нацистской пропагандой? смари хозяева отшлепают за такие слова. по губам. куем ))
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