Путін засмутив росіян поздоровленням на 8 березня: запідозрили двійника

Президент Росії Володимир Путін привітав жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня.
Відео привітання опублікував у Twitter російський журналіст з "кремлівського пулу" Дмитро Смірнов.
"Від щирого серця бажаю вам щастя!": Путін привітав жінок Росії з 8 березня pic.twitter.com/fIg0555LJz- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 7, 2020
У привітанні російський лідер висловив захоплення "найкращими в світі" мамами, дружинами, доньками, подругами, колегами. Він додав, що жінки якимось незбагненним чином все встигають: "бережуть домашній затишок, досягають значних успіхів у роботі чи навчанні і при цьому залишаються чарівними, красивими і жіночними".
Привітання Путіна викликало неоднозначну реакцію у росіян. Деякі інтернет-користувачі запідозрили, що їх вітав двійник Путіна. Також президенту РФ пригадали підвищення пенсійного віку жінкам:
"От якого запасного двійника тут витягли для російських жінок!"
"Перепрошую, чи не цей "дєдпобєд" підвищив пенсійний вік жінкам, а чи не він дозволив виплачувати дитячу допомогу по 50 рублів на місяць на дитину?"
"Пішов він... зі своїми привітаннями".
"5 років пенсій сп**див, привітав так привітав".
"Пішов геть, самозванець".
"Діди вітали".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кожен п'ятий не буде відзначати 8 березня.
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