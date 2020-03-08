Путін засмутив росіян поздоровленням на 8 березня: запідозрили двійника

Президент Росії Володимир Путін привітав жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня.

Відео привітання опублікував у Twitter російський журналіст з "кремлівського пулу" Дмитро Смірнов.

"Від щирого серця бажаю вам щастя!": Путін привітав жінок Росії з 8 березня pic.twitter.com/fIg0555LJz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 7, 2020

У привітанні російський лідер висловив захоплення "найкращими в світі" мамами, дружинами, доньками, подругами, колегами. Він додав, що жінки якимось незбагненним чином все встигають: "бережуть домашній затишок, досягають значних успіхів у роботі чи навчанні і при цьому залишаються чарівними, красивими і жіночними".

Привітання Путіна викликало неоднозначну реакцію у росіян. Деякі інтернет-користувачі запідозрили, що їх вітав двійник Путіна. Також президенту РФ пригадали підвищення пенсійного віку жінкам:

"От якого запасного двійника тут витягли для російських жінок!"

"Перепрошую, чи не цей "дєдпобєд" підвищив пенсійний вік жінкам, а чи не він дозволив виплачувати дитячу допомогу по 50 рублів на місяць на дитину?"

"Пішов він... зі своїми привітаннями".

"5 років пенсій сп**див, привітав так привітав".

"Пішов геть, самозванець".

"Діди вітали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кожен п'ятий не буде відзначати 8 березня.

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