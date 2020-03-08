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8 березня • оновлено в 11:24
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Путін засмутив росіян поздоровленням на 8 березня: запідозрили двійника

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Президент Росії Володимир Путін привітав жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня.

Відео привітання опублікував у Twitter російський журналіст з "кремлівського пулу" Дмитро Смірнов.

У привітанні російський лідер висловив захоплення "найкращими в світі" мамами, дружинами, доньками, подругами, колегами. Він додав, що жінки якимось незбагненним чином все встигають: "бережуть домашній затишок, досягають значних успіхів у роботі чи навчанні і при цьому залишаються чарівними, красивими і жіночними".

Привітання Путіна викликало неоднозначну реакцію у росіян. Деякі інтернет-користувачі запідозрили, що їх вітав двійник Путіна. Також президенту РФ пригадали підвищення пенсійного віку жінкам:

"От якого запасного двійника тут витягли для російських жінок!"

"Перепрошую, чи не цей "дєдпобєд" підвищив пенсійний вік жінкам, а чи не він дозволив виплачувати дитячу допомогу по 50 рублів на місяць на дитину?"

"Пішов він... зі своїми привітаннями".

"5 років пенсій сп**див, привітав так привітав".

"Пішов геть, самозванець".

"Діди вітали".

Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника
Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника
Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника
Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника
Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника
Путін привітав із 8 березня: запідозрили двійника

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кожен п'ятий не буде відзначати 8 березня.

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Тема
8 березня
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ку Алексей
Ку Алексей
Путин - бог XXlов!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Монику зеленски поздравил?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксное уйло вечно на шифрах...
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