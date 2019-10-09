Вот и здесь уже написано несколько десятков статей о том, что РФ стремительно движется даже не к закату, а драматическому капцу. После 1991 года уже четко стало понятно, что это злокачественное образование не имеет никаких действенных центростремительных механизмов, кроме страха, силы и денег. Причем, если бы не было последнего фактора, два первых никак не сработали бы. Чечня это показала наглядно.

Просто с началом путинского правления, на Московию пролился невероятный, гигантский поток нефтедолларов и он стал тем стержнем, на котором все продержалось последние 20 лет.

Это Ельцин пытался наработать какие-то механизмы сохранения страны в существующих границах, то Путин этим не просто не занимался, он даже не понял этой проблемы. Он поступил как в том старом стихотворении Пушкина:

"Всё мое" ,— сказало злато;

"Всё мое", — сказал булат.

"Всё куплю", — сказало злато;

"Всё возьму", — сказал булат.

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То есть мечом и купюрой он решал вопросы удержания не просто власти, а целостности всего лепрозория. Но меч без купюры – ничто. Нам пришлось общаться с людьми из-за поребрика, которые отнюдь не питают добрых чувств к Украине, но у них нет и какого-то религиозного или иного фанатизма. Так вот, они очень интересно сформулировали видение того, что и как может происходить в РФ.

Они говорят, что Путин собственноручно заложил не только под свой копчик, но и под всю РФ мину замедленного действия, которая пусть и не громко, но тикает. Смысл ее заключается в том, что российские силовые структуры и, в первую очередь – армия, намеренно и целенаправленно выхолощены. Поскольку оппонент имел большее отношение к армии, то рассказывал о ней.

Он утверждает, что любые принципы и идеалы, которые вбивались при совке в мозжечок – выбиты напрочь, чтобы не дай бог, в поиске виноватых, военные не вышли на Путина и Ко. Поэтому в свое время на министерство обороны был поставлен некто Сердюков, который быстро и решительно избавился от "идейных" и принципиальный, а вместо этого ввел механизм имени собаки Павлова. Выполнил приказ – получи денег, а свои мысли можешь засунуть себе в известное место.

В итоге, там полностью искоренено понятие "преступный приказ". Ведь сама его формулировка предполагает наличие каких-то размышлений, а они не нужны в принципе. Все решительно упрощено. Военные готовы четко выполнить любой приказ, если он оплачен. Надо мочить соседей? Легко! Своих граждан? Раз плюнуть! Каких-то далеко живущих людей? Да без разницы! Плати, и все будет делаться согласно смете. При этом никому не интересна причина такого приказа.

Потому на войнушку подались и те идейные отставники, которых вышвырнул Сердюков. Теперь они за штатом, но осознав свою ошибку, они пошли работать в ЧВК наемными убийцами, и теперь воюют везде, где это оплачено. Но что самое интересное, уже выросло целое поколение российских военных, которым плевать на то, из чьих рук они получают деньги. По сути, российская армия превратилась в огромную и хорошо оснащенную банду гопников, которую обрамляют многочисленные частные военные компании. Эти люди никак более не привыкли зарабатывать деньги, и потому нанимаются на войну так, как это делают строители или сезонные сборщики фруктов и ягод. Просто у них – своя специфика.

И вот что важно, на вопрос о том, что они будут делать, если у работодателя закончатся деньги, он ответил, что найдут себе другого, поскольку их – достаточно много. На уточняющие вопросы о том, может ли по такое схеме из РФ разойтись ядерное оружие, например, он ответил, что это – вполне вероятно, при определенных условиях. Сейчас – вряд ли, поскольку все они харчуются либо из путинского бюджета, либо из рук людей Путина. Но если ситуация изменится, то изменится и все остальное.

В шутку он сказал, что Украина уже давно могла бы стать ядерной державой, если поставила бы такую задачу и смогла бы оплатить услуги нужных людей. Между прочим, это наводит на мысль о том, что те 50 ядерных зарядов которые, по версии разведки США, имеет вождь и учитель чучхе – Хунь, произведены не совсем в КНДР. Кстати, Иран тоже может заявить о том, что уже слепил атомную бомбу, но на самом деле, ядерный заряд может оказаться совсем не иранского происхождения.

Все дело в том, что российские военные уже давно стали наемниками, ими же стали и те, кто обязан осуществлять над ними контроль, то есть, всякого рода особисты. У них тоже давно нет никаких принципов и работают они на атамана, у которого есть казна и который готов оплачивать их службу.

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А теперь на минутку представим, что хлопцы (венные ФСБ и т.д.) оказались в положении, когда у атамана казна пропала или им перестали оттуда платить. Что дальше? А ответ прост, если атаман не может платить, хлопцы подадутся туда, где их труды будут оплачены. Ничего личного, только бизнес!

Вот на это-то мы всегда и указывали. Как только там начнутся проблемы с казной, так сразу этот карточный домик и начнет складываться. Ведь никаких других "скреп нету". Если, конечно же, скрепами не считать вот этих мракобесов.

А по поводу казны уже есть некоторые соображения, которые высказывает российская финансовая пресса. Приведем цитату из первоисточника, на который намеренно не даем ссылки. Желающие – найдут самостоятельно, а ссылаться на ресурсы противника – не будем принципиально.

"Нефтедолларовый конвейер, который последние полвека кормит Россию, позволяя обменивать углеводороды на западные технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние дни.

По мере того, как старые, еще советские месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается, власти РФ готовятся к обвальному падению нефтегазовых доходов бюджета.

Избежать участи, предсказанной России саудовским принцем Мохаммедом бен Сальманом, и не исчезнуть с мирового рынка "черного золота" можно лишь за счет добычи трудноизвлекаемых запасов. Но эта нефть существенно дороже по себестоимости и уже не позволит в прежних объемах наполнять федеральный бюджет".

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Это значит, что примерно в том ключе, как мы писали ранее, рассуждает как минимум Мохаммед бен Салман, принц Саудовской Аравии, да и сами российские финансисты и нефтяники. Например, министр энергетики Новак утверждает, что нефтедобыча перегружена налогами, которые достигают отметки 85% и что так уже не может продолжаться. Вот его выводы:

"У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, – там нагрузка составляет 85% от выручки".

Эта система была бы жизнеспособна при нефти по 100 долларов за баррель. Но о таких ценах нужно забыть. В среднесрочной перспективе справедливая стоимость барреля – не больше 50 долларов. Поэтому придется менять систему: облагать налогом не объем добычи, а рентабельность, вводить льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из НДПИ".

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То есть, Новак четко и ясно сказал о том, что вот вся эта красота, которая давала возможность кормить наемную братию, в том числе и армию, подходит к концу. Ведь именно с налогов, собираемых с нефтяников и газовиков, бодро выплачиваются "оклады", "боевые" и "гробовые", а Новак говорит, что если все так и оставить, нефтедобыча просто коллапсирует по техническим причинам, ибо дешевая нефть уже заканчивается. Тот скандал с "грязной нефтью" – первая ласточка. Уже начали тянуть "тяжелую" нефть, но такими технологиями, что она становится токсичной. А применение нормальных технологий приведет к существенному подорожанию и ее просто нельзя будет продать, поскольку у конкурентов – дешевле.

Вот это и есть та ситуация, когда из формулы центростремительных сил РФ вот-вот исчезнут шальные деньги. Вот их собственные прогнозы:

"Минфин России, хотя публично и продолжает выступать против налоговых льгот, на деле давно признал, что уже в ближайшие 5-7 лет федеральному бюджету предстоит пережить шоковый отказ от углеводородной ренты.

В долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 года заложено сокращение реальных (то есть скорректированных на инфляцию) нефтегазовых доходов на 40%. Причем, чтобы успеть в уходящий поезд нефтяного рынка, резать нефтегазовый бюджет (до 5,5% ВВП) нужно до 2024 года, следует из прогноза".

Не правда ли, это мы писали года два-три назад, и тогда это выглядело фантастикой, а теперь мы берем и цитируем самую махровую российскую финансовую прессу. Это пишут они сами.

Но ведь это не значит, что неприятности будут заходить только из шокового сокращения бюджета. Те, кто сталкивался с вопросами радикального похудения знают о том, что когда ты привык жрать ведрами, а потом – резко бросаешь, то это может привести к самым неожиданным последствиям – отвиснет кожа и желудок оказывается растянутым до безобразия. Поэтому в этой ситуации есть две стратегии – либо вырезать лишнюю кожу и часть желудка, либо пытаться худеть плавно. Но второй вариант актуален, когда в принципе есть что есть, а если нет? Тогда – только резать. Но об этом никто не говорит открыто, а вместо этого, тот же российский минфин предлагает худеть медленно. Только вот рецепт худения вряд ли понравится людям, которые привыкли зарабатывать убийствами. Вот этот рецепт в двух словах:

"Именно поэтому люди должны стать новой нефтью для бюджета. Ненефтегазовые налоги Минфин планирует увеличить на 60%, сборы НДС – вдвое, общую налоговую нагрузку на не сырьевой сектор – с 26,9% до 28% ВВП".

Ферштейн? Это значит, что пайки не просто урежутся, но с них еще и налогов станут выдавливать намного больше.

Оно, конечно, можно затянуть привычное "Ленин живее всех живых!", но это лекарство тут не работает. При всем своем апломбе, лепрозорий уже вплотную подошел к моменту, когда он будет закрыт на травлю паразитов. А там станет понятно, что за оружие, в чьих руках и для чего.

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