Головна Новини
18 січня • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін залишиться правити довічно: у Росії розпізнали хитру схему

4.6т
Читати матеріал російською

Якщо депутати російської Держдуми затвердять чинного президента Володимира Путіна довічним головою Держради – "він керуватиме Росією до кінця життя".

Про це пишуть журналісти видання "Сводобная пресса". На їхню думку, саме тому зараз постало питання про достроковий розпуск Держдуми й організацію позачергових парламентських виборів, щоб провести туди прихильних до Кремля людей.

Держдума

Держдума

regnum.ru

"Якщо Путін хоче стати довічним головою Держради, йому потрібен суперлояльний парламент, який робить можливим і інший сценарій: найважливішою людиною в Росії буде голова уряду, він же очільник Держради. Якщо Кремль порушує питання про розпуск Думи – це означає, йому потрібен не просто лояльний, а суперлояльний парламент. Який і пчихнути не посміє без узгодження з президентською адміністрацією", – зазначили автори.

Новини
"Сміються та сахаються": у Росії визнали поразку Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку української журналістки Яніни Соколової, президент Росії Володимир Путін не зможе зберегти свою владу без України й окупованого Криму. Тому звільнити півострів, найімовірніше, вдасться лише після смерті глави держави-агресора або його повалення.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
10
20
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Рагули забейте, вы с 1991 года только прикидываетесь государством, по факту у вас вечная временная администрация над территориями и ваша власть ведет себя соответствующе, за 5 лет унес сколько смог и до свидания. Потому что не вы построили Украину, ее построил СССР с администрацией в РФ и как бездарный наследник вы по определению не способны это ценить и ваша судьба все просрать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пети Moщи
Пети Moщи
А сейчас что не супорлоялная единая Россия? Партия безмозглых лизоблюдов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Россияне только за
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги