Якщо депутати російської Держдуми затвердять чинного президента Володимира Путіна довічним головою Держради – "він керуватиме Росією до кінця життя".

Про це пишуть журналісти видання "Сводобная пресса". На їхню думку, саме тому зараз постало питання про достроковий розпуск Держдуми й організацію позачергових парламентських виборів, щоб провести туди прихильних до Кремля людей.

Держдума regnum.ru

"Якщо Путін хоче стати довічним головою Держради, йому потрібен суперлояльний парламент, який робить можливим і інший сценарій: найважливішою людиною в Росії буде голова уряду, він же очільник Держради. Якщо Кремль порушує питання про розпуск Думи – це означає, йому потрібен не просто лояльний, а суперлояльний парламент. Який і пчихнути не посміє без узгодження з президентською адміністрацією", – зазначили автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку української журналістки Яніни Соколової, президент Росії Володимир Путін не зможе зберегти свою владу без України й окупованого Криму. Тому звільнити півострів, найімовірніше, вдасться лише після смерті глави держави-агресора або його повалення.

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