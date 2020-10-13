У березні цього року, під акомпанемент оголошення мером Москви Сергієм Собяніним заборони москвичам старше 65 років і тих, хто страждає хронічними захворюваннями громадянам залишати будинки, а також відвідувати магазини чи аптеки тільки за крайньої необхідності, президент Росії Володимир Путін залишив Кремль і оселився в резиденції в Ново-Огарьово .

Варто зазначити, що на той момент, коли в Москві посилювалися епідеміологічні заходи, по Росії, офіційно, було зареєстровано всього 182 нових випадки захворювання COVID-19. Тим часом, навіть незважаючи на настільки незначна кількість хворих в 140-мільйонній країні, президент РФ залишив Кремль, покинув столицю і оселився в місці, яке в народі називають мало неприступним бункером.

Тим часом, за вікном середина жовтня, в Росії щодобовий приріст нових випадків виявленого коронавируса офіційно становить близько 13 тисяч, і це тільки початок другої хвилі по Російської Федерації. При цьому, Володимир Путін, за весь час пандемії практично не залишав свою резиденцію в Ново-Огарьово, і тим більше – не здійснював зарубіжних поїздок. Хоча, його іноземні колеги регулярно здійснювали міждержавні поїздки і проводили зустрічі. Фактично, для Володимира Путіна його резиденція в Ново-Огарьово перетворюється в таку собі Дівоча вежа, з якої він може не вибратися до кінця свого життя.

З урахуванням того, що у Володимира Путіна вкрай підвищений страх за своє життя, який змусив його зробити те, що свого часу не змусили зробити керівництво СРСР запеклі і безперервні бомбардування Москви авіацією Люфтваффе – покинути столицю, повернення його в Кремль бачиться вкрай сумнівним. Адже якщо 180 хворих коронавірусів по Росії змусили його забитися під робочий стіл в Ново-Огарьово, то найближчим часом явного спаду епідеміологічної активності, так само, як і появи президента Росії в столиці, очікувати не варто.

Таким чином, боягузтво Путіна підтвердилася зайвий раз, будучи внесеним до анналів історії, як відмінна і яскрава риса боязкого реваншиста, дістався до важелів управління ядерною державою. Було б смішно, якби не було так сумно.

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