Путін "закрив" Геленджик, коли почав будувати палац? ФСБ звинуватили у брехні

Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії викрили у брехні щодо закриття повітряного простору в районі мису Ідокопас на чорноморському узбережжі біля Геленджика, де побудовано ймовірний "палац Путіна".

У силовому відомстві заявили, що небо там закрили для польотів у 2020 році, але офіційні документи вказують, що це було зроблено на 9 років раніше. На цей факт звернув увагу російський блогер Рустем Адагамов у Facebook.

"Безпольотна зона в районі мису Ідокопас була встановлена наказом Мінтрансу від 24 липня 2020 року в інтересах прикордонної безпеки", – йдеться у відповіді ФСБ на запит одного з росЗМІ.

Зазначається, нібито причиною стала "збільшена розвідувальна активність низки суміжних держав, зокрема тих, які входять до блоку НАТО", до території, де розташована прикордонна застава прикордонного управління ФСБ в Краснодарському краї. Адміністративний комплекс застави там нібито було введено в експлуатацію в жовтні 2020 року.

Скриншот наказу Facebook Рустема Адагамова

"ФСБ, зрозуміло, бреше, оскільки безпольотна зона URP116 з'явилася в наказі Мінтрансу РФ №237 "Про встановлення заборонених зон" 6 вересня 2011 року. Саме в цей момент, коли на мисі розгорнулося активне будівництво палацового комплексу", – апелював Адагамов.

Скриншот Facebook Рустема Адагамова

Пост блогера Facebook Рустема Адагамова

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