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8 квітня • оновлено в 22:00
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Путін закликав росіян змиритися з карантином: вибору немає

18.8т
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Президент Росії Володимир Путін вкотре звернувся до росіян через коронавірус і заявив, що їм доведеться терпіти карантин.

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Його відеозвернення показали на Telegram-каналі RIA Kremlinpool. Путін наголосив, що росіяни зіткнулися з безліччю серйозних проблем через пандемію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Гордон"

"Розумію, що вже накопичилися і втома, і серйозний тягар фінансових, побутових, інших життєвих проблем. Порушено ваш звичний ритм життя. Для більшості постійно перебувати в чотирьох стінах, що називається, марудно і нудно. Але вибору зараз немає. Режим самоізоляції, його випробування треба неодмінно витримати", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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ttt tt
ttt tt
Нерабы не смиряться, не то что... Даешь майдан! Вперед в автобусы! Печеньки на выходе!
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1
0
Питон Каа
Питон Каа
Про дополнительные выплаты и принимаемые в России меры - ни слова, а то украинцы обзавидуются, хотя... они и по интернету могут об этом узнать, и узнают, и завидуют, и клянут свое никчемное отечество...
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3
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Питон Каа, Но конечно, россияне которые покруче, без еды не останутся. https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/07/1836904.html Берут на гоп-стоп зажравшихся буржуек.
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0
0
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Питон Каа, По интернету - это точно, прямиком из России. Завииидно, аж жуть. https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/08/1837227.html
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну да, терпим, смиряемся. То ли дело свободонезависимые украинцы, им карантин не писан, гуляю где хочу и когда хочу.
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2
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
И снова проходил мимо, Ну да, терпим, смиряемся ? Это и без карантина известно.
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