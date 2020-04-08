Президент Росії Володимир Путін вкотре звернувся до росіян через коронавірус і заявив, що їм доведеться терпіти карантин.

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Його відеозвернення показали на Telegram-каналі RIA Kremlinpool. Путін наголосив, що росіяни зіткнулися з безліччю серйозних проблем через пандемію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін "Гордон"

"Розумію, що вже накопичилися і втома, і серйозний тягар фінансових, побутових, інших життєвих проблем. Порушено ваш звичний ритм життя. Для більшості постійно перебувати в чотирьох стінах, що називається, марудно і нудно. Але вибору зараз немає. Режим самоізоляції, його випробування треба неодмінно витримати", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 березня Путін оголосив неробочий тиждень з 28 березня по 5 квітня і анонсував перенесення голосування за поправки до Конституції РФ на невизначений термін.

А 2 квітня президент РФ виступив із новим екстреним зверненням до росіян через епідемію і заявив про продовження карантину до кінця квітня.

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