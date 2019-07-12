Путін задумав рокіровку влади: розсекречено підступний план

Президент Росії Володимир Путін задумав провести рокіровку влади, в результаті якої він залишиться біля керма, очоливши партію в оновленій Держдумі після 2024 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в парламенті. Відзначається, що в РФ назрівають серйозні зміни виборчого законодавства.

Так, стало відомо, що Кремль планує скоротити частку депутатів Держдуми, які обираються за партійними списками, з 50% до 25% (це 112 осіб). Решта 75% будуть обиратися в округах, щоб не показувати приналежність до партії влади і здаватися незалежними.

Володимир Путін

Видання зазначає, що оскільки зміни наберуть чинності на наступних парламентських виборах у 2024 році, Путін отримає повний контроль над новим законодавчим органом за три роки до кінця його президентських повноважень.

Таким чином лідер РФ забезпечить собі поле для маневру, отримавши можливість поміняти ролі, зберігши кермо влади на посаді голови правлячої партії і прем'єр-міністра з розширеними конституційними повноваженнями, які перейдуть від президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року. Також російський політолог Олександр Морозов назвав можливих наступників президента РФ.

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