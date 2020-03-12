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12 березня • оновлено в 15:11
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Путін за прикладом Сталіна почне масові репресії – опозиціонер

1.4т
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Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков спрогнозував, що після референдуму щодо змін до Конституції, запланованого на 22 квітня, в Росії "буде чергове звіряче закручування гайок і відбирання прав і свобод у громадян".

"Уже зараз можна припускати, що величезну кількість людей буде посаджено в тюрму за політичними мотивами", – написав він у блозі OBOZREVATEL.

Опозиціонер порівняв путінський режим зі сталінським і знайшов в них багато спільного. "Чи нагадує це сталінські часи? Так", – констатував він.

"Так, в такій кількості Путін не вбиває громадян. Поки що. Але 1937 рік уже наступає на п'яти. Репресії не просто на порозі – вони вже стукають у двері. Це можна побачити і по "Справі Мережі", і по інших справах, які педалює влада", – заявив Сидельніков.

Йосип Сталін, Володимир Путін, колаж

Йосип Сталін, Володимир Путін, колаж

За його словами, після "обнулення" президентських термінів, передбаченого змінами до конституції РФ, "завдання у влади тільки одне: утримувати цю владу силовим способом".

Опозиціонер визнав, що пересічні росіяни обурені. "Але, як і за радянських часів, це обурення вони переносять на кухні, на побутові розмови", – зауважив він. Виходячи з цього політик припустив, що Володимир Путін, як і Йосип Сталін, "буде при владі до кінця своїх днів".

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Андрій Сидельніков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
А почему вдруг украинских патриотоф так раздражают возможные репрессии в РФ? Репрессии, это же ваше фсё. Забить неугодного в мусорный контейнер, избить политических оппонентов, посадить без приговора лет на 5,запретить партии, затравить...
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это хто?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Бурмистров Вадим, Либераст.
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