Путін за кермом авто відкрив "дорогу смерті" в Криму

Глава Росії Володимир Путін 27 серпня прибув до анексованого Криму, щоб взяти участь у запуску руху побудованими ділянками траси "Таврида", яку прозвали "дорогою смерті".

Він виїхав із аеропорту Сімферополя на Aurus. У Teelegram опублікували відео з салону його авто (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Російський лідер, зокрема, проїхався п'ятим етапом "Тавриди" і поспілкувався з робітниками. Зазначимо, що в Кремлі цю трасу називають "головною транспортною артерією країни".

Так, протяжність "дороги смерті" становить 258 км, вона має з'єднає Керч, Феодосію, Сімферополь, Бахчисарай і Севастополь.

Водночас у мережі підкреслили, що, висвітлюючи цю подію, пропагандистські телеканали допустили помилку: в підписі до сюжету йшлося, що "Путін проїхав по автодоїльній дорозі".

Скриншот

Також було опубліковано відео, де російський президент у салоні Aurus спілкується із, можливо, представниками тих, хто реалізує проєкт будівництва траси.

"Той самий момент. Не знаю, хто це в окулярах, але за кермом у нього Путін", – зазначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як будують дорогу "Таврида" в анексованому Росією Криму, зазначивши, що цим займаються непрофесійні робітники-нелегали.

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