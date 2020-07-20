Путін з Криму скасував акцію "Безсмертний полк"

Олексій Тітофф Новини Росії 14:55, 20.07.2020

У Росії на 2021 рік перенесли військову акцію "Безсмертний полк", яку раніше скасували через пандемію COVID-19.

Про це, перебуваючи в окупованому Криму, сказав президент РФ Володимир Путін, передає РБК.

"Як би нам не хотілося (провести акцію в цьому році – Ред), але доведеться перенести захід на наступний рік", – зазначив глава Кремля.

За його словами, акція "Безсмертний полк" в наступному році пройде "широко, потужно, гідно, красиво".

Нагадаємо, що в Росії в зв'язку з пандемією коронавірусу скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День Перемоги 9 травня.

Парад Перемоги в Москві провели 24 червня, де перед початком заходу солдат-строковик розбив скло машини Федеральної служби охорони.

Також на пропагандистському параді в Санкт-Петербурзі помітили чоловіка з орденом "Перемога", хоча всі 17 його кавалерів, відомих історії, вже давно мертві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін скасував поїздку до окупованого Криму.

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