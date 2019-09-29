Путін з донькою зібралися редагувати ДНК: з'явилися сенсаційні деталі

Провідні російські вчені-генетики провели таємну зустріч з представниками охорони здоров'я, зокрема ймовірною старшою донькою Володимира Путіна Марією Воронцовою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на трьох учасників зустрічі. Повідомляється, що на зустрічі обговорювалися плани молекулярного біолога Дениса Рєбрікова провести експеримент з редагування ДНК.

Рєбріков працює з глухою парою, яка хоче, щоб він не дав їх майбутній дитині успадкувати цю якість і "відредагував" дефектні гени під час штучного запліднення.

Мутації гена GJB2, виявлені у пацієнтів Рєбрікова, пошкоджують клітини в тій частині внутрішнього вуха, яка регулює слухові сигнали. Рєбріков назвав єдине доступне лікування – хірургічні імплантанти – дорогим, незручним і таким, що вимагає багаторічної реабілітації.

Вчені, як стверджує агентство, визнали, що "тільки Путін може вирішити, як регулювати технологію, що з'являється, здатну змінити код кожної живої клітини". За словами співрозмовників, Марія Воронцова, кандидат медичних наук в області дитячої ендокринології, стає все більш впливовою в питаннях біоетики.

Володимир Путін kp.ru

Зустріч проходила в Москві через шість тижнів після того, як журнал Nature в публікації від 11 червня розкритикував експеримент Рєбрікова і закликав зупинити його.

Бесіда тривала три години, вчені представляли аргументи за і проти. Прихильники Рєбрікова відзначили, що для них зустріч була оптимістичною: Воронцова була нейтральною, але погодилася, що науковий прогрес не може бути зупинений, а редагування ДНК має строго контролювати держава.

За словами високопоставленого російського чиновника, який брав участь у дискусії про Рєбрікова, можливі зловживання технологією настільки серйозні, що остаточне рішення з цього питання "безумовно" ухвалить Путін, навіть якщо про нього повідомлять в приватному порядку. В останні роки, як зазначає агентство, президент РФ давав зрозуміти, що чекає зростання впливу генної інженерії на суспільство.

Восени 2018 року китайський біолог Цзянькуй Хе оголосив про появу на світ перших генетично модифікованих дітей, яких він зробив стійкими до ВІЛ. Після цього біолог зник, проти нього почали розслідування.

У свою чергу, російський вчений Денис Рєбріков оголосив, що планує подібний експеримент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчений з Латвії Андріс Параудзінс назвав головний страх президента РФ Володимира Путіна.

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