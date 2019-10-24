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24 жовтня • оновлено в 15:26
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Путин вязнет в болоте

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Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. "Россия – это "царь горы" в регионе Ближнего Востока", - утверждает одно влиятельное издание.

"Путин и Асад - победители в сирийском конфликте", - вторит другой уважаемый ресурс. Мол, США потихоньку оставляют свои позиции в ближневосточном регионе, и образовавшийся вакуум заполняет Россия.

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Путин добивается капитуляции Украины

Это процесс можно описать в иных выражениях – мы все глубже вязнем в сирийском болоте. Теперь вот будем вынуждены вместе с турками разруливать ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие военные в свойственной им манере пытались навести порядок в районах с курдским населением.

В чем специфика "сирийских шахмат"? Это когда на доске у тебя до фига фигур, а за столом – ну очень много игроков, играющих этими фигурами, и правила игры эти игроки меняют под себя с завидной регулярностью. Потому что каждый преследует исключительно свой интерес. Свой интерес у Турции, свой – у Ирана, свой – у Израиля. И это отнюдь не окончательный список.

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И если ты договорился с одним из игроков, то нет никакой гарантии, что через какое-то время ваш контрагент не спустит ваши договоренности в унитаз. В этой ситуации, чем больше мы берем на себя ответственности за происходящее в Сирии, тем активнее нам придется маневрировать.

То, что Владимира Владимировича Путина внешняя политика уже давно увлекает гораздо больше, чем, скажем, мусорная реформа – это вроде общеизвестно. Игрался бы старик в геополитику, да и ладно. Саммиты в Сочи собирал бы и т.п. Проблема в том, что внешняя политика – это не компьютерная игра. Иногда в результате подобных игр на Родину "груз 200" везут.

И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно - нам эта Сирия зачем?

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Telegram СерпомПо
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А коли ви, "мєлкороси", свого гебнюка на чергові вибори допускали, ви у нього довідку від психіатра вимагали!((( Схоже, що ні! А тому, коли він накаже натиснути на "червону кнопку", цю довідку в нього вже не спитаєш!(((
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Сделка с Турцией по С400 - прямое следствие успешных действий РФ.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей, и эта сделка полностью закрыла военные затраты
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
"нам эта Сирия зачем" спрашивает автор. А ответ прост - эта поганая "супердержава" обязательно засунет свое поганое рыло везде, где не могут дать достойной сдачи.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Коцарь Андрей, На любой вопрос есть простой и понятный, неправильный ответ.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Коцарь Андрей, а не могут везде
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