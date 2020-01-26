Путін перейшов до плану "Б" на Донбасі: військовий оглядач пояснив суть нової схеми

Після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику щодо Донбасу, що і призвело до відставки його помічника Владислава Суркова, який курирував раніше "ДНР" і "ЛНР".

Таку думку в інтерв'ю "Апоcтрофу" висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

"Результати виборів "заморожували" вкрай невигідну для Путіна ситуацію ще як мінімум на п'ять років, адже його прямі "протеже" жаданої влади так і не отримали", – зазначив експерт.

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Судячи з усього, саме тоді, вважає Карін, Путін і ухвалив рішення впроваджувати план "Б" – адже від нашої країни йому одні витрати, починаючи від санкцій і закінчуючи необхідністю фінансування ОРДЛО. Таким чином на Донбасі "спливли" не тільки Сурков і ФСБ, а й представники інших веж Кремля.

В результаті під Сурковим "захиталося крісло", що в кінцевому підсумку і призвело до його відставки. "Цьому сприяли ФСБшна зв'язка Бесіда-Козак-Бабич, які спочатку відібрали у Суркова частину повноважень щодо України, а згодом завдали кілька ударів по Абхазії, яку Сурков довгий час одноосібно контролював", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії згадали, що Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади саме завдяки подіям в Україні – як борець з "помаранчевою загрозою" в 2004 році.

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