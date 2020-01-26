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26 січня • оновлено в 11:48
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Путін перейшов до плану "Б" на Донбасі: військовий оглядач пояснив суть нової схеми

11.3т
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Після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику щодо Донбасу, що і призвело до відставки його помічника Владислава Суркова, який курирував раніше "ДНР" і "ЛНР".

Таку думку в інтерв'ю "Апоcтрофу" висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

"Результати виборів "заморожували" вкрай невигідну для Путіна ситуацію ще як мінімум на п'ять років, адже його прямі "протеже" жаданої влади так і не отримали", – зазначив експерт.

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Путін перейшов до плану "Б" на Донбасі: суть нової схеми

Путін перейшов до плану "Б" на Донбасі: суть нової схеми

Хвиля

Судячи з усього, саме тоді, вважає Карін, Путін і ухвалив рішення впроваджувати план "Б" – адже від нашої країни йому одні витрати, починаючи від санкцій і закінчуючи необхідністю фінансування ОРДЛО. Таким чином на Донбасі "спливли" не тільки Сурков і ФСБ, а й представники інших веж Кремля.

В результаті під Сурковим "захиталося крісло", що в кінцевому підсумку і призвело до його відставки. "Цьому сприяли ФСБшна зв'язка Бесіда-Козак-Бабич, які спочатку відібрали у Суркова частину повноважень щодо України, а згодом завдали кілька ударів по Абхазії, яку Сурков довгий час одноосібно контролював", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії згадали, що Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади саме завдяки подіям в Україні – як борець з "помаранчевою загрозою" в 2004 році.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Росія
Теги
Донбас ФСБ
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Питон Каа
Питон Каа
План все тот же, зачистка Украины от последователей фашистских прихвостней, причем руками самих украинцев, и пока все идет по плану...
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4
1
2 из 4 ответов | показать все
россия москва
россия москва
Злопыхатель Вежливый, де.бил нэзалэжний, ты сам сдохнешь со своей семьёй от тарифов ,низких зарплат и пенсий,реформы супрун,бездарного правительства,тупых президентов,экологии,безнадежности,никчемного образования,безработицы,....
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0
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Злопыхатель Вежливый, ты даже под своим именем боишься писать, герой сранный... таких как ты, мы на фую вертели, вертим, и вертеть будем...
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1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ни один приличный аналитик в мире еще не смог предугадать действия Путина в реале,не говоря уж о какельных эхсПердах-чепушилах.
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6
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, зачем вы таки ипануты?
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6
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