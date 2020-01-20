Головна Новини
20 січня • оновлено в 08:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін втік з водохресних купань і безглуздо виправдався

4.7т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нібито не брав участі в традиційних водохресних купаннях через теплу погоду.

"Володимир Путін через теплу погоду і відсутність льоду і снігу не став цього року брати участь в Водохресних купаннях", – повідомили в Кремлі.

Новини
Меркель занервувала: Путін відзначився нахабною витівкою на конференції в Берліні

Як стало відомо, 19 січня Путіна взяв участь в міжнародній конференції з врегулювання ситуації в Лівії, яка пройшла в Берліні.

Путін втік з водохресних купань і безглуздо виправдався

Путін втік з водохресних купань і безглуздо виправдався

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2019 Путін приховав фото свого купання в ополонці після провалу в 2018. Російські користувачі розлютилися через те, що момент не потрапив у кадр. Деякі користувачі і взагалі припустили, що їх обманюють.

  • 19 січня 2018 року президент Росії Володимир Путін відправився в Тверську область, де відвідав чоловічий монастир Ніло-Столобенська пустель, а також взяв участь у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері.

  • Росіяни помітили, що з води йшла пара. Крім того, люди почали вимагати відеопідтвердження купання.

  • Також було відзначено, що Путін перед тим, як скупатися в ополонці, "неправильно" перехрестився – зліва направо.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
24
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Порошенко за годы своего правления хоть раз окунулся? Или каждый раз нелепо оправдывался?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен настолько суров,что окунается только при -40.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Путин в Германии вопросы решал )) Интересно , по статье , он якобы не участвовал или якобы из-за тёплой погоды?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги