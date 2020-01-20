Президент Росії Володимир Путін нібито не брав участі в традиційних водохресних купаннях через теплу погоду.

"Володимир Путін через теплу погоду і відсутність льоду і снігу не став цього року брати участь в Водохресних купаннях", – повідомили в Кремлі.

Як стало відомо, 19 січня Путіна взяв участь в міжнародній конференції з врегулювання ситуації в Лівії, яка пройшла в Берліні.

Путін втік з водохресних купань і безглуздо виправдався РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2019 Путін приховав фото свого купання в ополонці після провалу в 2018. Російські користувачі розлютилися через те, що момент не потрапив у кадр. Деякі користувачі і взагалі припустили, що їх обманюють.

19 січня 2018 року президент Росії Володимир Путін відправився в Тверську область, де відвідав чоловічий монастир Ніло-Столобенська пустель, а також взяв участь у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері.

Росіяни помітили, що з води йшла пара. Крім того, люди почали вимагати відеопідтвердження купання.

Також було відзначено, що Путін перед тим, як скупатися в ополонці, "неправильно" перехрестився – зліва направо.

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