Путін вперше відреагував на розслідування Навального про його "палац"

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що "палац" у Геленджику, зазначений у розслідуванні опозиціонера Олексія Навального, йому не належить і ніколи не належав.

Як сказав Путін на зустрічі з російськими студентами у форматі відеоконференції, сам фільм він не дивився, оскільки не має часу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нічого з того, що там зазначено як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи", – зазначив президент.

Він назвав розслідування "монтажем і компіляцією".

"Ну ось розмістили мою фотографію плавання стилем батерфляй. Я так корявенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї 2016 року. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: нудно, дівчатка. Ну хоч чогось там попридумували б ще", – підкреслив Путін.

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