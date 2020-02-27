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27 лютого • оновлено в 09:35
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Путін вперше відкрито заговорив про своїх двійників. Відео

7.1т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що відмовився від ідеї використання власних двійників, хоча таку ідею йому пропонували.

Таким чином він відповів на поширені в мережі чутки під час інтерв'ю ТАСС. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

На запитання ведучого Путіна, чи справжній він, той відповів ствердно. Також глава РФ додав, що двійників у нього немає наразі і не було.

Путін вперше відкрито розповів про свої двійників

Путін вперше відкрито розповів про свої двійників

Скріншот

"Ну, я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом (початок 2000-х. – Ред.)", – сказав Путін.

Він пояснив, що дублер мав їхати і з'являтися в небезпечних місцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що його вже немає в живих, а посаду глави Кремля обіймають численні двійники. Також дехто припускає, що справжній Путін живе десь на Заході.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
А говорят Путина подменили, только вот КТО? ... не коммунисты же ))))
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2
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Девиз обосса-"Ни дня без Путина "...
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5
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Полiщук Ярослав
Полiщук Ярослав
Oleg Oleg, так свали из этого мерзкого ресурса ))
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