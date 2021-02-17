Путін уперше прокоментував закриття каналів Медведчука

Олексій Тітофф Новини Росії 10:44, 17.02.2021 Оновлено: 10:59, 17.02.2021

Президент РФ Володимир Путін прокоментував закриття українських телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які пов'язують з нардепом від "Опозиційною платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

Як сказав глава Росії в ефірі одного з російських телеканалів, такі дії спрямовані нібито для досягнення геополітичних цілей.

"Подивіться, в Україні взяли – три провідних канали прихлопнули і все! Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх геополітичних цілей", – говорив Путін.

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів персональні санкції РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які належать йому за документами.

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