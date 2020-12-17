Путін вперше дасть велику пресконференцію онлайн: усі деталі

У четвер, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін вперше дасть велику щорічну пресконференцію в онлайн-форматі. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Конференція стане 16-ю за рахунком за час перебування російського лідера при владі. Її початок заплановано на 11:00 за київським часом.

Глава країни-агресора вийде на зв'язок зі своєї резиденції в Ново-Огарьово. Журналісти ж будуть ставити йому питання через кол-центр або сайт. Відзначимо, що 2020 року поспілкуватися з Путіним дозволили 774 журналістам, що в 2,5 рази менше, ніж минулоріч. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-транслцію.

10:03 – У пресцентр для участі в конференції приїхав російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров.

10:20 – Український журналіст Роман Цимбалюк також має намір поставити питання Путіну. Воно стосуватиметься "війни і миру в Україні". Крім того, репортер розповів про зустріч із пропагандистами з окупованого Донецька, які подарували йому коробку цукерок. У відповідь він пообіцяв привезти їм "Вечірній Київ" у звільнене від окупантів місто.

10:53 – У Центрі світової торгівлі в Москві, який буде своєрідним пресцентром, уже зібралися журналісти. Їх розсадження організували з урахуванням заходів безпеки, всі повинні бути в масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році пресконференція Путіна відбулася 19 грудня. Вона тривала майже 4,5 години. Тоді Путін розповідав про своїх імовірних дочок, називав українців, білорусів і росіян "єдиним народом" і стверджував, що на Донбасі нібито немає його військ.