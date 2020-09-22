Путін вніс до Держдуми законопроект про розширення своєї влади над урядом РФ

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи РФ законопроект про зміну процедури формування уряду, його статусу і діяльності.

Про це повідомило "Інтерфакс" з посиланням на слова глави думського комітету із законодавства Павла Крашеніннікова. Зміни повинні привести законодавство у відповідність з прийнятими до Конституції поправками.

Згідно із законопроектом, президент буде сам призначати главу уряду, а також віце-прем'єрів і міністрів після схвалення Держдумою.

Крім того, він зможе знімати з посади будь-якого члена уряду, включаючи прем'єр-міністра, без розпуску всього кабміну.

При цьому глава уряду буде нести перед президентом персональну відповідальність.

Також президент здійснює керівництво діяльністю федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади, які відносяться до "силового блоку". Керівництво діяльністю інших центральних органів виконавчої влади здійснює уряд.

У документі уточнюється, що президент повинен буде виносити кандидатуру глави уряду не пізніше ніж через два тижні після свого вступу на посаді. Держдумі відводиться тиждень для розгляду кандидатур як прем'єра, так і віце-прем'єрів і міністрів.

"У новому механізмі враховані "підводні камені" та передбачені заходи, які не дозволять зупинити роботу виконавчої влади в разі політичної кризи, якщо Державна дума буде довгий час призначати членів кабінету міністрів", – пояснив Крашенінніков.

Раніше OBOZREVATEL розповів, що значить голосування щодо поправкок до Конституції, ключова з яких – "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Судячи з попередніх результатів, рішення узурпувати владу вже прийнято остаточно.