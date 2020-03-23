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23 березня • оновлено в 07:26
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Злий одесит
Злий одесит
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Путин вместо россиян спасает итальянцев

4.2т
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Интересная информационная волна сейчас наблюдается в гибридных СМИ, а именно – небывалый ажиотаж относительно помощи Италии.

Так, президент России Владимир Путин договорился в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте об отправке в далекую европейскую страну, охваченную коронавирусом, военных врачей-вирусологов, медицинского оборудования и техники.

Доставку помощи осуществят девять военно-транспортных самолётов Ил-76 , а в её состав войдут восемь врачебно-сестринских бригад, общей численностью около 100 человек, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Примечательно, что ряд информационных площадок уже вещает нарративы о том, что Россия, которую “незаслуженно обвинили” в уничтожении авиалайнера МН17, в нападении на Украину и оккупации Крыма и части Донбасса, в поддержке мировой диктатуры, обложили санкциями и называли врагом №1 для всей мировой цивилизации, отправляется в Италию спасать итальянцев от коронавируса. Как же это достойно и благочестиво!

Путин вместо россиян спасает итальянцев

На самом же деле это мерзко и лицемерно.

Во-первых, Россия отправляет вот эту всю вышеупомянутую помощь в Италию на фоне того, как внутри её границ бушует эпидемия по масштаб ничуть не уступающая итальянской, но благодаря цензуре и сокрытию фактов, выглядит всё не так уж и апокалипитчно.

Апогей данного лицемерия заключается в том, что отправкой спасательного контингента в Италию, российская пропаганда пытается ещё больше отвлечь внимание от внутреннего коллапса, традиционно акцентируя внимание на том, как всё плохо где-то у кого-то, в данном случае - в Италии.

Во-вторых, российская помощь не создаст кардинального перелома ситуации в Италии, но не помешала бы в российских же регионах. Но кого волнуют регионы в российской глубинке, когда речь идет о геополитическом цирке в исполнении главного кремлевского клоуна?

И это ничуть не менее мерзко, нежели скупка российскими олигархами редких аппаратов искусственной вентиляции легких, что создало катастрофический их дефицит для больниц. Ничуть не менее мерзко, чем сам процесс занижения статистики, путем диагностирования пневмонии, вместо COVID-19. Ничуть не менее мерзко, чем борьба с эпидемией по принципу выжидания, когда потенциальные носители вируса сами же на своём домашнем карантине вымрут.

Вот такая она, современная российская геополитика. Конвульсируй “необъятная”, а спасать будут Италию.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Украинские СМИ захлёбывается в лживой злобе. Они украинцы уже показали всю свою жестокую тупую и коварную сущность в Стандартах и на Западной Украине. Показали себя самым непотребным зверьки на весь мир. Тьфу мрази!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
.уйло ,как всегда,всех наеб.т.в самолеты он погрузит вместо помощи своих больных и отвезет их нах в италию шоб не лечить.
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Sirko Bogdan, Бачу, що ти сірко дебільне.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Спасать итальянцев, украинцев, китайцев это значит спасать и россиян.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Китай тоже не от доброты душевной отправил врачей в Японию, Италию и др. страны.
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