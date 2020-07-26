Путін влаштував у Петербурзі грандіозний парад ВМФ: навіщо Кремлю "банкет" під час пандемії

Президент Росії Володимир Путін 26 липня прибув до Санкт-Петербурга на урочистості на честь дня Військово-морського флоту РФ.

Пряма трансляція військово-морського параду проходить на федеральних каналах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Путін сів на катер з бортовим номером 001 і відправився до парадного строю кораблів у Фінській затоці. Його супроводжує міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Видання "Открытая Россия" пояснило, навіщо Путін так голосно відзначає 324-ту річницю ВМФ під час пандемії коронавірусу, якщо це навіть не кругла дата.

"Президент думає про демонстрацію потужності, чим він неодноразово займався особисто, коли явив країні і всьому світу заодно нові види російських озброєнь, в тому числі відомі зараз як "Сармати", "Циркони", "Буревісники", "Посейдони", "Кинджали". Продемонстрував, правда, в відеоформаті і інографіці, чим теж вельми вразив. Зараз військово-морську міць вирішив показати на власні очі", – йдеться в статті.

Для її демонстрації в пітерському ордері буде задіяно 46 бойових кораблів різних класів, катерів і підводних човнів, які прибули в Неву і в води Фінської затоки на рейді Кронштадта з Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії.

Наприклад, кораблі і катери з Каспійського моря для участі в параді зробили 25-денний перехід через Волго-Донський судноплавний канал з Астрахані в Кронштадт, загальний шлях (туди-назад) складе більше 2,5 тис. км.

"Масштабність нинішніх військово-морських парадів безпосередньо пов'язують зі святкуванням 75-річчя Перемоги у цьому році і, скажімо, в тому ж Петербурзі повітряну частину параду відкриє легендарний штурмовик часів Великої Вітчизняної Іл-2, як символ Перемоги", – відзначає видання.

У цьому місті, як і в інших, де розташовуються штаби флотів, військові паради за участю кораблів вже пройшли 24 червня, передбачалося, що відбудуться вони і в День ВМФ, але у звичайному святковому режимі, як і в попередні роки. Однак Путін підписав спеціальний указ про проведення 26 липня в Петербурзі головного військово-морського параду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін переніс на 2021 рік військову акцію "Безсмертний полк", яку раніше скасували через пандемію COVID-19.