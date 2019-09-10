Путін влаштував масштабну чистку силовиків: усі деталі ротації

Президент Росії Володимир Путін своїм указом звільнив із посад майже 30 вищих посадових осіб у правоохоронних органах, а також зробив нові призначення.

Про це пише "Комерсант". Зазначено, що найбільш примітними є відставки старшого помічника голови СКР з особливих доручень генерал-лейтенанта юстиції Ігоря Комісарова, який курував питання захисту прав дітей, керівників так званого ДСУ СКР по Криму генерал-лейтенанта юстиції Михайла Назарова і СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиції Сергія Дубровіна.

Володимир Путін "РБК"

Одночасно президент зробив і нові призначення. Так, прокурором Москви став держрадник юстиції 2-го класу Денис Попов, який раніше очолював наглядове відомство в Дагестані. У республіці його змінив старший радник юстиції Олексій Єжов. Слідче управління СКР по КЧР очолив полковник юстиції Микола Щепкін.

Так зване МВС Криму при цьому очолив генерал-майор поліції Павло Каранда. Крім того, новий начальник призначений в управління з контролю за оборотом наркотиків ГУ МВС по Москві – ним став генерал-майор поліції Андрій Янішевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому поточного року Путін влаштував масштабні чистки силовиків. Тоді були звільнені 9 генералів силових структур

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