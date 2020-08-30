Путін висунув претензії Заходу через "легітимні" вибори в Білорусі

Путін засумнівався в чесності тих, хто не визнає легітимності Лукашенка.

Глава Росії Володимир Путін заявив, що сумнівається в чесності тих, хто не згоден із результатами президентських виборів у Білорусі.

За його словами, для цього є підстави. Таку думку він висловив під інтерв'ю, яке записали пропагандистські телеканали.

Так, російський лідер зазначив, що білоруська влада запрошувала Бюро демократичних інститутом і прав людини ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами в країні. Однак ці фахівці "не приїхали".

"Це одразу нас наводить на думку про те, що вже було, власне кажучи, заготовлено позицію щодо результатів цих виборів. Тому хтось може сумніватися в них, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні", – сказав Путін.

Він додав, що через це в Кремлі виходять із того, що вибори в Білорусі таки відбулися.

"Ми визнали їхню легітимність. І, як ви знаєте, я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах. Все", – висловився глава РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі необхідності готовий відправити силовиків у Білорусь. За його словами, для цього він сформував резерв із правоохоронців.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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