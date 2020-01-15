Путін виступить із посланням до Федерального зібрання: всі деталі

Президент Росії Володимир Путін 15 січня виступить зі щорічним посланням до Федерального зібрання. Воно розпочнеться о 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом) у Центральному виставковому залі "Манеж".

Як передає РБК, у 2020 році виступ глави держави-агресора вперше транслюватимуть на вулицях (його покажуть на найбільших медіафасадах російської столиці), в метро і навіть по радіо в таксі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними "РИА Новости" на заході будуть присутні російські депутати, міністри і майже 900 журналістів. Характерно, що Путін вперше порушив традицію і призначив послання одразу після новорічних свят, а не в лютому, як було раніше.

Володимир Путін

На Telegram-каналі LIFE SHOT показали фото і відео з фуршету для високопосадовців, які відвідають послання Путіна. Для них приготували паштет з курячої печінки з журавлинним желе, печений гарбуз із козячим сиром і тунець з кавуном і цитрусовим соусом.

Що стосується столу для журналістів, то він виявився значно скромнішим. Там помітили тільки фрукти, тістечка і булочки, а також маленькі канапки.

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

Нагадаємо, що послання президента Росії двом палатам парламенту – це його конституційний обов'язок. Зазвичай у ньому Путін розповідає про найважливіші аспекти розвитку РФ, про забезпечення її обороноздатності, а також визначає пріоритетний курс для своєї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у 2019 році Путін виступав із посланням півтори години. Серед його слухачів були помічені режисер Микита Міхалков і глава Чечні Рамзан Кадиров. А ось патріарх Кирил захід проігнорував.

Під час свого спічу він по-хамськи відгукнувся про прихильників США і вихід із ДРСМД.

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