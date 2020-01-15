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15 січня • оновлено в 10:53
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Путін виступить із посланням до Федерального зібрання: всі деталі

1.8т
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Президент Росії Володимир Путін 15 січня виступить зі щорічним посланням до Федерального зібрання. Воно розпочнеться о 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом) у Центральному виставковому залі "Манеж".

Як передає РБК, у 2020 році виступ глави держави-агресора вперше транслюватимуть на вулицях (його покажуть на найбільших медіафасадах російської столиці), в метро і навіть по радіо в таксі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними "РИА Новости" на заході будуть присутні російські депутати, міністри і майже 900 журналістів. Характерно, що Путін вперше порушив традицію і призначив послання одразу після новорічних свят, а не в лютому, як було раніше.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Путін дав велику пресконференцію: всі подробиці

На Telegram-каналі LIFE SHOT показали фото і відео з фуршету для високопосадовців, які відвідають послання Путіна. Для них приготували паштет з курячої печінки з журавлинним желе, печений гарбуз із козячим сиром і тунець з кавуном і цитрусовим соусом.

Що стосується столу для журналістів, то він виявився значно скромнішим. Там помітили тільки фрукти, тістечка і булочки, а також маленькі канапки.

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

Нагадаємо, що послання президента Росії двом палатам парламенту – це його конституційний обов'язок. Зазвичай у ньому Путін розповідає про найважливіші аспекти розвитку РФ, про забезпечення її обороноздатності, а також визначає пріоритетний курс для своєї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
" Они загнали граждан в кабалу" Жирик не зассав обвинил Хулио и Диму Тосканского!!
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1
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Если кому то из путлерастов невтерпёж, пока Уйло заскрипит, пусть слушают как их послали в 2017 - 19 г г по "смыслу" будет тоже самое!! Это как хоккей на матч-тв , не тот, зато пАбедный!!
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулики скрежещут гнилыми зубами от зависти - у России Президент! А у paгулей то дурак, то вор и алкаш, то клоун и марионетка Бени. Один был у вас более-менее на Президента похож - Кучма. Кучма закончился, больше достойных из 35 миллионов не нашлось
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2 из 5 ответов | показать все
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, )))) Обитатели заведения закрытого типа, для альтернативно одарённых, уверены, что все нормальные, разумные люди находятся внутри периметра территории клиники. Лежат на соседних койках. А за забором, ходят толпы злобных идиотов. Ты, яркий тому пример )))))))))
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Кристина Стефанова, Не смеши , карикатурный злобный, малограмотный карапуз Путька!! Выходи ка за него замуж ха-ха!!
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1

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