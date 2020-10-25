Путін висловився про зв'язок сина Байдена з Україною

Глава Росії Володимир Путін заявив, що нічого не знає про наявність в Україні "кримінальних бізнес-інтересів" у сина кандидата в президенти США Джо Байдена.

За його словами, це питання не стосується Росії. Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це він сказав в інтерв'ю для одного з пропагандистських телеканалів.

"Це нас взагалі не стосується – це стосується американців і українців", – висловився Путін.

Видання ж підкреслює, що лідер РФ звернув увагу на нібито існування в Україні щонайменше однієї компанії, що працювала в нафтогазовій галузі, яку Хантер Байден "фактично очолював і, судячи з усього, непогано заробляв".

"Але я не бачу тут ніякого криміналу – у будь-якому разі, нам про це нічого не відомо", – сказав Путін.

Зазначається, що він відмовився коментувати заяву американського колеги Дональда Трампа про те, що Росія досі платить Байдену гроші.

Тоді як на повідомлення про зв'язки вдови ексмера Москви Юрія Лужкова Олени Батуріної з Байденом, Путін заявив: "Напевно, у неї були численні бізнес-контакти, ділові зв'язки зі своїми закордонними партнерами. Чи є серед них американці – я просто про це нічого не знаю, і мені просто про це нічого не відомо".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

Сенат США перед виборами президента видав звіт про те, що робота Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, в правлінні приватної української газодобувної компанії Burisma створювала конфлікт інтересів.