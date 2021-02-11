Путін висловився про отруєння Навального

За словами президента РФ Володимира Путіна, російські лікарі не знайшли жодних слідів отруйних речовин в аналізах опозиціонера Олексія Навального.

Про це написав головред радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на закритій зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ у своєму Telegram-каналі aavst. Глава Росії нібито просив президента Франції Еммануеля Макрона надіслати аналізи, зроблені у французькій лабораторії, але той відмовив.

Відмову РФ нібито отримала й на свою пропозицію про те, щоб російські лікарі приїхали до Франції.

Французькі фахівці також відмовилися приїхати з результатами аналізів в Москву, сказав Путін.

Він уточнив: якби "знайшли те, що ми не помітили, хоч найменший доказ", то в Росії негайно відкрили б кримінальну справу з розслідування отруєння.

Глава РФ ще раз підкреслив, що російські лабораторії не виявили жодних підтверджень отруєння Навального хімічною речовиною.

Як повідомила "BBC News Русская служба", представник якої також був на зустрічі з президентом, президент навіть на непублічному заході жодного разу не назвав Навального на прізвище.

Публікація Венедиктова про зустріч з Путіним Telegram aavst

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