Путін вирішив заборонити порівнювати СРСР з нацистською Німеччиною

Президент Росії Володимир Путін запропонував Держдумі розробити законопроєкт, який забороняє ототожнювати роль СРСР і нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Підготувати документ необхідно в першій половині 2021 року, пише "Газета.ru".

Законопроєкт має внести зміни в закон "Про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років".

Також президент доручив Держдумі до 1 травня опрацювати норми регулювання доступу дітей до інформації, яка "має значну історичну, художню або іншу культурну цінність".

З цими ініціативами, які підтримав Путін, ще в жовтні 2020 року виступила голова комітету парламенту з питань культури Олена Ямпільська. Їй не сподобалося, що в Росії виходять друковані видання, в яких звучать звинувачення на адресу СРСР, зокрема, щодо Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали знакова фото, на якому зафіксовано момент братання червоноармійців і гітлерівців на початку Другої світової війни.

Зазначалося, що 17 вересня 1939 року, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі сходу і зайняли західнобілоруські і західно-українські землі Польщі.