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12 лютого • оновлено в 16:14
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Путін вирішив прискорити видачу громадянства Росії: що задумав

1.8т
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Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт про скорочення терміну розгляду заявки на прийом у російське громадянство у спрощеному порядку.

Документ, розроблений за дорученням президента РФ Володимира Путіна, передбачає скорочення терміну розгляду таких заяв із шести до трьох місяців, повідомляє ТАСС.

Путін вирішив прискорити видачу громадянства Росії

Путін вирішив прискорити видачу громадянства Росії

Чинні норми в РФ встановлюють термін розгляду заяв про прийом у російське громадянство у спрощеному порядку до шести місяців. Ухвалений законопроєкт пропонує скоротити цей термін до трьох місяців, але це стосуватиметься лише осіб, які проживають у Росії. Для іноземців термін залишиться тим самим – шість місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії підготували законопроєкт, який дозволить отримувати російські паспорти, не відмовляючись від іншого громадянства.

Нагадаємо, що 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

РНБО України запланував заходи, але подробиці розкривати не стали, пославшись на секретність. А президент України Володимир Зеленський засудив рішення Путіна з приводу паспортів. Він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх країн"

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії російські паспорти
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Молодцы. Очень много людей хотят получить Российское гражданство.
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фил филька
фил филька
ухаха. даже такое миролюбивое и абсолютно добровольное действо как предоставление гражданства вызывает возмущение у упоротых)) и при этом тот факт что почти все страны мира так или иначе предоставляют гражданство упоротых не смущает)) раздражает только россия - как так мордор же а люди все едут в рашку жить и едут)) а из процветающей украины бегут миллионами)
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