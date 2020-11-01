А що, можна і в сенатори...

Путін вирішив перебити порядок денний, внісши в Думу законопроект, – про довічне сенаторство для екс-президента. Для цього достатньо піти у відставку достроково або благополучно завершити черговий термін своїх президентських повноважень.

Більш чудової теми для балакучих голів на федеральних телеканалах придумати нині важко.

По-перше, це новий крок в демократичне вдосконалення системи влади в Росії і ще один доказ того, що Путін за неї, владу, не тримається.

По-друге, це сигнал другу Лукашенку, – роби, як я, поки ми спиною до спини, а далі видно буде.

По-третє, це дружній сигнал партнеру Трампу, – я тебе одного не залишу, раз ти йдеш, я теж довго не затримаюся, і так клопітно навколо, а тут ще з цим Байденом байда попереду...

І я розумію президента, в ближньому поруч Росії колі зовсім від рук відбилися, ніхто його не слухається, у рознос пішли.

Взяти ту ж Киргизію, ось що буквально сьогодні там учудили. Призначений тиждень з гаком назад голова держкомітету нацбезпеки Ташиєв через свою прес-службу повідомив місту і світу, що інформація про те, що він особисто заарештує в.о. президента Жапарова за призначення ним радників, замішаних у корупційних діяннях, помилкова. І дійсно, як таке може бути правдою, якщо сам головний киргизький чекіст є особистим другом в.о. президента країни і отримав свою посаду з його рук?

А "если друг оказался вдруг и не друг….", так ще гірше – значить, ще один полум'яний киргизький переворот... І в Кремлі, і в президентському бункері знову нічого про це не знали, ну як можна далі в таких умовах працювати...

Або візьмемо війну в Карабасі. Вчора вірменський прем'єр Пашинян звернувся до Путіна з проханням про допомогу. Замість Путіна Пашіняну відповів російський МЗС, – допомогу надамо, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії. І вчора ж президент Азербайджану Алієв заявив в інтерв'ю німецькому телебаченню, що війна йде "між Вірменією і Азербайджаном". При цьому в Баку називають військовим злочином вірменські обстріли азербайджанських міст, вважаючи природнім азербайджанські обстріли міст з вірменським населенням.

Настільки ж "виразно" виглядає логіка президента Азербайджану, коли він відмовляє третіх країн, маючи на увазі Росію, в праві втручатися в конфлікт, а присутність турецьких F-16 на своїх аеродромах пояснює спільними навчаннями з Туреччиною.

Погодьтеся, ну як з цими партнерами мати справу!... Практично, всіх прав позбавляють...

А що робити з Лукашенком, ти з ним по поняттях, мирного Шойгу до нього посилаєш, він приємні того слова вимовляє, засудив спроби Заходу змінити владу в Білорусі, а той рраз і розлютився, "полонених не беремо... без рук залишишся..."

І цей, начебто свій в дошку, "мама така хороша, про паровоз співає...", але ж теж того й гляди, знову здасть!

Про "піхотинця" свого, який маршалом себе виставляє, і говорити нема чого, тут вже і не знаєш, як його в дембель відправити.

Ні, в такому разі краще в сенатори податися.