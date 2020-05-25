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25 травня • оновлено в 17:02
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Путін вийшов із самоізоляції в "бункері" та повернувся в Кремль

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін вперше з 9 травня з'явився в Кремлі. Підтвердженням цьому стали фото й відео з кремлівських медіаресурсів.

Так, на Telegram-каналі "Пул N3" опублікували відео його зустрічі з головою Російської залізниці Олегом Бєлозьоровим (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін вийшов із самоізоляції

Володимир Путін вийшов із самоізоляції

РИА Новости

"Кінець дистанційного формату. Володимир Путін приїхав у Кремль", – підписали кадри. Крім того, фото з цієї зустрічі оприлюднило й РИА Новости.

А на Telegram-каналі "Накипіло" з'явилося відео великого кортежу, який, за словами автора публікації, віз у Кремль Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст, кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк розповів, що Путін перебував у максимальній ізоляції, ні з ким не спілкувався та не проводив публічних зустрічей. За його словами, найімовірніше, російський лідер жив у своїй резиденції Ново-Огарьово, через що виник вираз "сидить у бункері".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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