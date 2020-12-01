Путін раптом згадав про народ і його доходи. Спілкуючись з Циденова, главою одного з найбідніших регіонів (77 місце за рівнем життя в 2019 році), президент заявив, що "ясно, що скрізь по країні потрібно піклуватися про доходи населення. Але ми повинні зорієнтувати такі випадки, де це вимагає особливої уваги ".

Далі текст мовою оригіналу

Так и хочется сказать, отец родной, выйди из бункера, посмотри вокруг – это везде требует особого внимания. Не только у Цыденова в Бурятии, по всей стране, как после героического присоединения Крыма у народа начали падать доходы, так с тех пор они росли лишь в фантазиях Росстата.

Но на фоне пандемии, уже и Росстат не сильно фантазирует. Падение реальных располагаемых доходов за II квартал (первая ковидная волна) – 8,4%, за III – на 4,8%. Но по итогам года, верит правительство Мишустина, будет всего 3-процентное падение. Видимо, поэтому и карантин, несмотря на рекорды заболеваемости и смертности, не объявляют – чтоб чудо не спугнуть.

Вместо этого придумывают незамысловатые способы повышения уровня жизни россиян, 20 млн которых (13,5%) живет уже ниже даже смехотворного прожиточного минимума (11,5 тыс.).

Один из таких способов сегодня выдала глава Совфеда Матвиенко, предложив переименовать Минтруд в Министерство труда, соцзащиты и семейной политики. Мол, это министерство так хорошо заботилось о семьях с детьми в условиях пандемии!

Точно, достаточно сменить табличку – и проблема бедности семей (82% бедных в РФ – это семьи с детьми) будет решена. Повелел Путин заботиться о доходах населения – и они тут же подрастут.

Вы тоже говорите почаще "халва-халва", и во рту непременно станет слаще.