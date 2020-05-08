На початку своєї кар'єри президент Росії Володимир Путін працював по лінії нелегальної розвідки.

Як розповів Путін в інтерв'ю телерадіокомпанії "Мир" в переддень Дня Перемоги, його першим місцем роботи після закінчення Ленінградського державного університету були органи державної безпеки.

Володимир Путін працював у розвідці

"Досить швидко я потрапив на роботу в зовнішню розвідку, в основному працював по лінії нелегальної розвідки. Нас там виховували в дусі виняткової відданості Батьківщині", – зазначив президент.

При цьому він додав, що не дай бог потрапити в те положення, в яке потрапили в 1941 році батьки і діди.

"Звичайно, ми повинні завжди пам'ятати, як вели себе наші предки – батьки, матері, дідусі та бабусі. І завжди керуватися тим, як вони ставилися до Батьківщини, особливо якщо вона в небезпеці", – підкреслив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, публікація архівів німецької розвідки, згідно з якими Володимир Путін у 80-х роках був агентом таємної поліції НДР Штазі, завдала відчутного удару репутації російського президента на Заході.

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