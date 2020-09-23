Соловей: Путін збирається відправити у відставку свого "наступника" Мішустіна

Деякі члени оточення президента Росії Володимира Путіна хотіли бачити його наступником нинішнього прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, проте сам глава країни виступив категорично проти.

Таку заяву в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону зробив російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей. Запис розмови було опубліковано на YouTube-каналі "У гостях у Гордона" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, за даними Солов'я, президент РФ нібито збирається зняти Мішустіна з його посади.

Михайло Мішустін. Газета.Ру

"Частина оточення президента хотіла б побачити наступником Мішустіна. Він отримав у цих колах прізвисько "Хрущ", за аналогією з [Микитою] Хрущовим, і вони розраховують, що він повинен зіграти в історії Росії схожу роль. Але Путін сказав, що цього не буде і він збирається відправити Мішустіна у відставку", – сказав Соловей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Гордон завив: президент РФ Володимир Путін нібито ненавидить Олександра Лукашенка через його незгоду створити союз Росії та Білорусі.