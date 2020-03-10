Путін захотів обнулити президентство: Держдума підтримала

Президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

Про це глава Кремля розповів у вівторок, 10 березня, під час виступу в Держдумі РФ.

"Варіант про обнулення президентських термінів був би можливий, якщо Конституційний суд дасть дозвіл на таку поправку. Ми приймаємо не нову Конституцію, а вносимо в неї значущі поправки", – повідомив він.

Путін в Держдумі РФ

Також він висловився за альтернативу на виборах в країні.

"Вважаю, що сильна президентська вертикаль абсолютно необхідна. Були пропозиції продовжити повноваження чинного президента, вашого покірного слуги. Не потрібно цього робити, альтернатива повинна бути", – заявив він.

Нагадаємо, що раніше депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова запропонувала поправку до конституції РФ, згідно з якою пропонується або зняти обмеження для президента на два терміни, або обнулити президентські терміни після прийняття поправок до основного закону країни.

Путін в Держдумі РФ

Також про можливість обнулення президентських термінів Путіна вже говорив його колишній помічник Владислав Сурков. Ексчиновник заявляв, що в разі уточнення в конституції повноважень глави держави правова логіка призведе до необхідності "обнулення президентських термінів", адже "це буде інший інститут президентства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії накинулися на президента Володимира Путіна через поправки до Конституції про мову.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.