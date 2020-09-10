Путін дуже боїться втратити свою владу. Він маневрує, вигадує незаконні нововведення, що мають продовжити існування його режиму і ухиляється від публічних виступів. Керуючи тепер Російською Федерацією з Ново-Огарьова, даючи вказівки і приймаючи звіти підлеглих, користуючись селекторним зв’язком.

А з кінця березня 2020 року президент Росії більшість заходів проводить в режимі відеоконференції в підмосковній резиденції Ново-Огарьово і в Кремлі.

Але цього року він відмінив і традиційну пряму лінію. Й як заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков: пряма лінія з Путіним в традиційному форматі цього року не відбудеться, її елементи планується додати в велику прес-конференцію президента РФ в грудні 2020 року.

При цьому Пєсков зазначив, що в силу сформованих в нинішньому році умов “президент проводить пряму лінію вже останні кілька місяців”. “Тому, звичайно, проводити пряму лінію в цьому році в її традиційному форматі було б зайвим”.

І тут варто нагадати, що востаннє Путін спілкувався з росіянами в форматі прямої лінії в червні минулого року. Він дуже любить подібні виступи, а тут раптом його ніби як заклинило.

Пояснень цьому може бути декілька. Найперше з них, це те, що Путіну немає чимось позитивним звітувати перед росіянами. Економіка Росії в поганому стані, продовжує рости кількість жебраків і безхатченків, а ті, хто ще якось тримаються на плаву, падіння рівня свого життя відчувають бачачи свій ненаповнений холодильник.

Російська Федерація сьогодні дуже потерпає не тільки від різкого падіння ціни на нафту і газ, а й він того, що Кремль, влізши у непродумані авантюри в Україні, Сирії і ряді інших держав, несе там гігантські військові і поліцейські витрати, не говорячи вже про марнотратні “національні проекти” на кшталт не потрібного мосту в окупований Росією Крим.

Очевидно, що Путін прикривається коронавірусом, оскільки йому нічого сказати про падаючу економіку і вбивство Навального. Тому він й ухиляється від чергового політичного шоу.

Хоча тут і без прямої лінії і так все ясно. Він продовжує сидіти в бункері, зі здоров'ям у нього не дуже, але поки що ніяк не готовий до безкровного трансферу влади.

Росія на офіційному рівні запускає дезінформацію про появу там всемогутньої вакцини від COVID-19, бо потрібно показати населенню РФ, що Москва випереджає світ хоча б на цьому напрямку.

Хоча тепер в Росії є дуже мало чого конкурентоспроможного крім видобутку природної сировини і її первинної переробки: нафти, газу мінеральних добрив, електролізу алюмінію на електроенергії сибірських ГЕС, чи продажу деревини.

А в сучасному світі найцінніше і те, що дорого продається - це нові знання і вміння, унікальна інтелектуально ємна продукція. От саме цього в умовах централізованої, майже цілком одержавленої економіки Російської Федерації, виробляти практично неможливо - це і є найголовнішою бідою, крім, звісно, розкрадання держави чиновниками і корупції.

І Путіна абсолютно не хвилює те, що Росія просто вимирає, а її величезні і неосвоєні території стрімко обезлюднюють. Для нього головне – це утримати владу над росіянами і ті мільярдні надприбутки, які вона йому приносить особисто.

Пряма лінія тому і відмінена, що до російських аналітичних служб мабуть недавно дійшло, що кожна поява Путіна на телеекранах з черговими побрехеньками, тільки зменшує його і без того, невисокий рейтинг. Тому вони бережуть путінський рейтинг.