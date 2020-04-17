Скасування параду до 9 травня та святкування Дня перемоги через епідемію коронавірусу в Росії – болючий удар по пропаганді "побєдобєсія" та самому населенні країни.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український історик Юрій Гудименко. За його словами, 9 травня завжди було чи не найголовнішим святом не тільки політичного керівництва РФ, а й усієї держави загалом.

"Російська пропаганда справді орієнтована на 9 травня. Це не просто головне свято в нинішній Росії, це ключове свято всієї держави. Перенесення і святкування, і параду через епідемію виявиться болючим для російської пропаганди. До того ж значна частина населення випадково, з екранів телевізорів, ще й не виходячи здому, бо карантин, дізнається, що ні 8, ні 9 травня 1945 року війна насправді не закінчилася. Вона продовжувалася", – уточнив історик.

Путін скасував парад до 9 травня

Він нагадав, що під це свято Кремль зазвичай витрачав мільйони та десятки мільйонів доларів на пропаганду "побєдобєсія" не тільки внутрішньо в Росії, а ще й у всьому світі.

"Сучасна тоталітарна держава не може жити без міфів, але в Путіна тепер дуже мало варіантів, з чого можна вибирати. Бо пишатися Росії нічим. Останні війни вона програла, тому лишається пишатися одним – так званою Великою вітчизняною війною, і робити так, щоб цей міф все більше й більше проникав у життя росіян. Щоправда, і він теж приречений на поразку", – підсумував Гудименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку американського історика Олександра Мотиля, Росія знову намагається змінити історичний наратив, "привласнюючи" перемогу в Другій світовій війні не лише СРСР, а й Російській Федерації зокрема.