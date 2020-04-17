Відміна параду до 9 травня й святкування Дня перемоги через епідемію коронавірусу в Росії – болючий удар по пропаганді "побєдобєсія" і самому населенню країни.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український історик Юрій Гудименко. За його словами, 9 травня завжди було мало не найголовнішим святом не тільки політичного керівництва РФ, а й всієї держави загалом.

"Російська пропаганда дійсно орієнтована на 9 травня. Це не просто головне свято в нинішній Росії, це ключове свято всієї держави. Перенос і святкування, і параду через епідемію – буде болючим для російської пропаганди. До того ж значна частина населення випадково, з екранів телевізорів, ще й не виходячи здому, бо карантин, дізнається, що ні 8, ні 9 травня 1945 року війна насправді не закінчилася. Вона продовжувалася", – уточнив історик.

Путін відмінив парад до 9 травня

Він нагадав, що під це свято Кремль зазвичай витрачав мільйони і десятки мільйонів доларів на пропаганду "побєдобєсія" не тільки внутрішньо в Росії, а ще й по всьому світові.

"Сучасна тоталітарна держава не може жити без міфів, але у Путіна тепер дуже маленький вибір, з чого можна обирати. Бо пишатися Росії нічим. Останні війни вона програла, тому лишається пишатися одним – т.з. Великою вітчизняною війною і робити так, щоб цей міф все більше і більше проникав в життя росіян. Правда, і він теж приречений на поразку", – підсумував Гудименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку американського історика Олександра Мотиля, Росія знову намагається змінити історичний наратив, "привласнюючи" перемогу у Другій світовій війні не лише СРСР, а й Російській Федерації зокрема.

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