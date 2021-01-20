Путін почувається винним перед дітьми, – Бєлковський

Таша Адамович
Таша Адамович
Новини Росії
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Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін дуже довго не займався своїми дочками, тому зараз намагається загладити відчуття провини перед ними.

Про це заявив російський політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. Він уточнив, що не знає точної відповіді на запитання, чи люблять главу РФ його діти.

"На це запитання не може бути відповіді, я навіть не знаю, люблю його або ненавиджу. Швидше, я індиферентний до нього після довгих років захоплення цією людиною", – сказав він.

На думку політолога, доньки Путіна "по-своєму його люблять".

"У всякому разі, він зробив все можливе, щоб загладити своє відчуття провини перед ними... Звісно, це наростає в міру його старіння. Він більше до них прислухається та більше замислюється про їхні інтереси. І не випадково Катерині Тихоновій – однієї із його доньок – доручено дуже важливу ділянку роботи – все, що пов'язано з генетичними дослідженнями, боротьбою зі старінням", – розповів Бєлковський.

Свою роль у цьому зіграло й те, що шлюб Путіна та його колишньої дружини Людмили "не був ідеальним", вважає він.

"Тому тут незалежно, хоче людина чи ні, у нього на несвідомому рівні почуття провини формується. Зараз він віддає борги, зроблені в 90-ті та нульові", – впевнений політолог.

Приватне життя Путіна завжди було таємницею для громадськості – він ретельно приховує інформацію про власну родину.

Відомо, що він розлучений зі своєю дружиною Людмилою, з якою в шлюбі прожив понад 30 років.

У нього є дві доньки – Марія та Катерина, обидві живуть під іншими прізвищами та публічно заперечують спорідненість із главою РФ.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські журналісти знайшли в мережі фотографії ймовірної позашлюбної доньки Путіна та Світлани Кривоногих – Єлизавети. Дівчинка, імовірно, народилася у 2003 році та має неймовірну схожість із президентом Росії.

РосЗМІ стверджують, що ймовірна коханка Путіна Кривоногих – мультимільйонерка, а їхні стосунки нібито завершилися ще наприкінці 2000-х.

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