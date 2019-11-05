"Цілується, як Брежнєв": Путін видав дивний жарт у Кремлі

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з представниками руху будівельних загонів пожартував про медалі активістів.

Фото і відео з заходу, який відбувся у вівторок, 5 листопада, опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Гарні такі всі!" – видав Путін, зустрівши гостей у Кремлі. Далі він звернув увагу на нагороди керівника штабу Російських студентських загонів Михайла Кисельова.

Путін видав дивний жарт у Кремлі Фото Олексія Майшева

"Скільки у вас значків! Як у Леоніда Ілліча Брежнєва", – здивувався Путін. На що співрозмовник зауважив, що до Брежнєва йому ще далеко за кількістю нагород: "Ще, звичайно, не до кінця".

"Але цілується він так само", – відповів хтось із його товаришів. "Головне, щоб знав, із ким цілуватися", – прокоментував Путін. "Тільки з коханою дружиною. І можу сина – на ніч", – зізнався Кисельов.

"Красиві такі все!": Путін оцінив дзвін медалей стройотрядовцев pic.twitter.com/NbMJBhuDR5 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни вибухнули обуренням у мережі через зарозумілі жарти Путіна на форумі "Росія – країна можливостей".

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