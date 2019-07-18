Путін пообіцяв паспорти всьому Донбасу: розкрита мета

Указ президента Росії про спрощення отримання російського громадянства жителями Донецької та Луганської областей України – небезпечний прецедент і порушення норм міжнародного права.

"Це елемент експансії, яка властива Росії останні 400 років", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, це рішення Кремля переслідує дві мети. Перша полягає в тому, щоб створити формальні підстави для "захисту" не лише російськомовного населення України, а й громадян РФ, що проживають на українській території.

Володимир Путін Офіційний сайт президента РФ

Друга причина полягає в тому, що у такий спосіб керівництво РФ сподівається залучити в країну нові кваліфіковані трудові кадри з України, зокрема, як відповідь на виклики, пов'язані з "китаізацією просторів Зауралля і Півночі", – переконаний генерал.

На його думку, Україна в цій ситуації має діяти по двох напрямках – внутрішньополітичному і міжнародному.

У цьому контексті Романенко нагадав про те, що після зустрічей з представниками української діаспори в низці країн президент Зеленський "поставив завдання МЗС юридично оформити можливість отримання ними українського громадянства". Крім того, таку ж можливість повинні мати етнічні українці, які проживають на території країн із тоталітарними режимами", – додав генерал.

Одночасно всередині країни необхідно підвищувати соціальні стандарти, "особливо в областях, що межують з Донецькою та Луганською". "Соціальні стандарти повинні бути вищими, ніж в ОРДЛО, щоб, роблячи вибір, громадянами якої держави вони хочуть стати, люди робили би вибір на користь України", – наголосив Романенко.

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР". З документа вилучили слова "окремі регіони", залишивши лише назви українських областей. Указ набрав чинності 17 липня.

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