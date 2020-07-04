Путін велів розібратися, чи пропагує морозиво "Веселка" гомосексуалізм: росіяни влаштували флешмоб

Президент Росії Володимир Путін закликав розібратися, чи пропагує виробник російського морозива "Веселка" гомосексуалізм.

Таке рішення російський лідер прийняв після слів колишнього сенатора Катерини Лахова про те, що компанія нібито змушує дітей звикати до "чужим цінностям", пише "МК".

"Все складніше розуміти, де в Росії фейк, де сатира, а де новини", – прокоментував новину в Twitter Василь Максимов.

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Також росіяни влаштували флешмоб, запропонувавши "Путіну розібратися, чи пропагують гомосексуалізм" програма "На добраніч, малюки", конструкторське бюро "Веселка" та радянський телевізор "Веселка".

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Реакція росіян на доручення Путіна з приводу морозива "Веселка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережах обговорили урочисте відкриття президентами Білорусі Олександром Лукашенком і Росії Володимиром Путіним Ржевського меморіалу Радянському солдату. Користувачі знайшли кілька ляпів.